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Kamu kurumlarında çalışan malûl ve engelliler ile hamileler 2 gün idari izinli

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararınca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malûl ve engelliler ile hamile olanların 25-25 Ocak tarihlerinde idari izinli sayılacağını duyurdu.

Kamu kurumlarında çalışan malûl ve engelliler ile hamileler 2 gün idari izinli
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararınca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malûl ve engelliler ile hamile olanların 25-25 Ocak tarihlerinde idari izinli sayılacağını duyurdu.

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda olumsuz hava koşulları nedeniyle İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararınca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malûl ve engelliler ile hamile olanların 24-25 Ocak tarihlerinde idari izinli sayılacağını duyurdu.

Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2022, 22:47
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