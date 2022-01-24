Kamu personellini yarın izinli sayılacak

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yarın güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında kamuda görevli memur, işçi ve diğer personellerin izinli sayılacağını açıkladı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, “Kötü hava koşulları nedeniyle; kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi ve asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında kamuda görevli memur, işçi ve diğer personel 25 Ocak 2022 Salı günü tam gün idari izinli sayılacaklardır” denildi.