Kapalıçarşı’da İBB’nin otopark eziyeti

Büyükşehir Belediyesi’nin Mercan’daki 30 yıllık katlı otoparkı, güçlendirme yapacağız gerekçesiyle, hiçbir şey yapmadan 1.5 yıldır kapalı tutması vatandaşı canından bezdirdi. Günün her saati trafiğin durma noktasında olduğu Mercan civarında park yeri bulamayan müşteriler, Kapalıçarşı’ya gelmekten vazgeçiriyor.
Saatlerce park yeri arayan vatandaşlar basın mensuplarının soruları üzerine yaşanan durum rezillik olarak değerlendirdi. Sürücüler, “Saatlerdir trafikteyiz. Yer bulamıyoruz. Kapalıçarşı’ya giremeden geri döneceğiz. 3 saattir ara sokaklardaki trafikte bekliyoruz. Laleli civarındaki çalışmada aynı zamana denk getirildi. Sanki İstanbul’un yöneticileri Kapalıçarşı’ya alış verişe gelmeyin mesajı veriyor” dediler. Esnaf ise, kapatıldığı 1.5 yıldan bu tarafa hiçbir işlem yapılmayan otoparkın, projeleri hazırlanıp, ihale yapılana kadar 30 yıldır olduğu gibi hizmet vermeye devam etmesini istiyorlar.