Kapılarını açacak olan sosyal tesisler temizlendi

Bağcılar’da korona virüs nedeniyle 2.5 aydır kapalı olan ancak yarın itibariyle kapılarını açacak sosyal tesis ve işletmelerde dezenfeksiyon çalışmaları yapıldı. İlçede bulunan 56 parktaki kafeteryalar ilaçlandıktan sonra sosyal mesafe kuralına göre dizayn edilerek kullanıma hazır hale getirildi.

Korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında 16 Mart tarihinde kapatılan Bağcılar Belediyesi bünyesindeki sosyal tesisler yarın itibariyle kapılarını ilçe sakinlerinin hizmetine açıyor. Bu amaçla Bağcılar Belediyesi tarafından 22 mahallede bulunan 56 parkta yeniden faaliyete geçecek olan sosyal tesislerde yeni normal kurallar çerçevesinde tüm koşullar oluşturuldu.

Toplum sağlığını korumak adına salgınla mücadele eden Bağcılar Belediyesi Çevre Koruma Müdürlüğü ekipleri, yarınki açılış öncesinde yoğun tempoyla çalışmasını sürdürüyor. Özel kıyafetli ekipler, öncelikle tesislerin içindeki mutfak kısmından masa ve sandalyelere kadar her noktayı detaylı bir şekilde dezenfekte ederek steril hale getirdi. Ardından da işletmelerin ön kısmındaki açık alan da mikroorganizmalara karşı ilaçlandı. Gün boyu süren hijyen çalışmaları sonucunda parklardaki tesis ve işletmeler tertemiz oldu.

“Gönül rahatlığıyla mekanlardan istifade edilebilir”

Belirlenen kurallara göre tüm tesislerde tedbirleri aldıklarını söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Belediyemize ait olan tesislerimizi açmadan önce temizleyerek vatandaşlarımızın rahatlıkla gelip oturabileceği, bir ortamı oluşturduk. Belediyemizin sosyal tesislerinde dezenfeksiyon ve hijyen adına tüm çalışmalarımızı tamamladık. Hemşehrilerimiz gönül rahatlığı ile 1 Haziran Pazartesi gününden itibaren bu mekanlardan istifade edebilirler” dedi.

Çağırıcı, ayrıca içinde bulunulan normalleşme sürecinde vatandaşları; sosyal mesafe, hijyen ve maske kurallarına uymaya davet etti.