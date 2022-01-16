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Kar havayı temizledi, İstanbul’dan Uludağ’ın zirveleri göründü

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İstanbul’da dün gece etkili olan kar yağışının ardından havanın temizlenmesiyle birlikte İstanbul’dan Uludağ’ın zirveleri göründü. Oluşan kartpostallık manzara havadan görüntülendi.

Kar havayı temizledi, İstanbul’dan Uludağ’ın zirveleri göründü
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İstanbul’da dün gece etkili olan kar yağışının ardından havanın temizlenmesiyle birlikte İstanbul’dan Uludağ’ın zirveleri göründü. Oluşan kartpostallık manzara havadan görüntülendi.

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İstanbul Anadolu Yakası’nda dün gece saatlerinde kar yağışının etkili olmasının ardından İstanbul’un havası temizlendi. Sabah saatlerinde İstanbul’dan kilometrelerce uzaktan olan Uludağ’ın zirveleri göründü. İlerleyen saatlerde ise, oluşan sis nedeniyle yeniden gözden kayboldu. Kartpostallık görüntü oluşturan o anlar havadan görüntülendi.

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