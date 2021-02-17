Kar kış demeden sokak hayvanlarını besliyorlar

Kağıthane Belediyesi sokak hayvanlarını kışın da unutmadı. İlçedeki hayvanlar kar kış demeden ekiplerce besleniyor.
Hem besliyorlar hem tedavi ediyorlarSokak hayvanlarını beslemelerinin yanında tedavilerini de yaptıklarını ifade eden Kağıthane Belediyesi Sağlık İşleri Veterinerlik Birimi çalışanı Şaban Dörtgöz, "Günlük olarak beslememizi yapıyoruz. Yaralı hayvanlar var ise ambulansımıza alıp gerekli tedavilerini yapıyoruz. Kağıthane bölgesinde ya da bölgenin dışında olsa bile kar kış demeden her yere mama koyuyoruz. Amacımız onların aç kalmaması, onları doyurmak için uğraşıyoruz. Tek amacımız budur" dedi.