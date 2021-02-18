Kar küreme ekibinin aracın camına bıraktığı not gündem oldu

Pendik Belediyesinde görevli kar küreme ekipleri karla kaplanan yolları açmak için çalıştıkları sırada bir vatandaşın aracının aynasına çarparak kırdı. Aracın sahibini bulamayan görevliler, “aracın aynasını kırdık, sizi bulamadık” yazısı ile telefon numarası yazılı bir kağıdı aracın camına bıraktı. Sabah uyandığında aracının kırık aynasını ve camdaki notu gören araç sahibi duygulanarak o notu sosyal medya hesabından paylaştı. Pendik Belediyesi ekipleri de yeni bir ayna alarak aracın sahibine verdi.
Pendik Belediyesi kar küreme ekiplerinde görevli Kamil Büyükkurt, “Kar küremesi yaparken karşı sokaktan gelen araç yol vermedi, mecburen geri gitmek zorunda kaldık. Geri giderken sol tarafımda da bir araba olduğu için fark etmedik, arabanın aynasın kırdık. Durduk, hasarı kontrol ettik. Notumuzu yazdık bıraktık. Aracın aynasını kırdığımızı yazdık. Telefon numaramızı yazdık. Pendik Belediyesinin aracı olduğunu yazdık. Sonrasında şefimiz araç sahibi arkadaşla diyalog kurdu. Aynası alındı, yarın takılacak inşallah” dedi.Aracın sahibi Yemliha Yıldırım, “Yani olayın geceden olduğunu bilemiyorum ama sabah aracın başına geldiğimde aynanın kırık olduğunu gördüm. Daha sonrasında notu gördüm. Notu görünce zaten “bu ayna ne kadar pahalı olursa olsun hiç sorun değil kendim yaptırırım” dedim. Diyaloğa geçtik. Arkadaşlar da sağ olsun aynanın yenisini alacağını söylediler. Bu yapılan ince nüanstan dolayı Pendik Belediyesi’ne ve çalışanlarına teşekkür ediyorum. Duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür ediyorum. Kırıp gidebilirlerdi de. Hiç haber de vermeyebilirdi ama sağ olsunlar not bırakmışlar. Çok duygulandık. Kendileri almasa da biz o aynayı aldırdık. Hiç problem değil. Not burada var, “Pendik Belediyesi kar küreme aracı, aynanızı kırdık, sizi bulamadık” yazıyor. Ve telefon numarası yazmışlar. Zaten bu notu görünce çok duygulandık, kendi sosyal medya hesaplarımızda da paylaştık. Sağ olsunlar bizimle irtibata geçtiler. Hasarın karşılanacağını, aynanın yenisinin alınacağını söylediler. Pendik Belediyesi’ne ve çalışanlara çok teşekkür ediyoruz. Ahmet Başkan’a da ayrıca teşekkür ediyoruz” diye konuştu.