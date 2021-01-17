Kar Taksim Camii’nin kubbesini beyaza bürüdü

Taksim’de süren kar yağışı ile Taksim Camii’nin kubbesi beyaza büründü.Sıcaklıkların düşmesi ile beraber İstanbul ve çevresinde başlayan kar yağışı sabaha kadar devam etti. İstanbul’un kuzey, iç ve batı kesimlerinde aralıklı olarak yağış etkisini sürdürdü. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde sokaklar kar tutmazken, binaların üstü ile yapımı devam eden Taksim Camii’nin kubbesi beyaza büründü. Sokağa çıkma kısıtlamasına denk gelen kar yağışı Beyoğlu’nun boş caddelerinde eşsiz bir görüntü oluşturdu.