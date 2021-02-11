Kar uyarılarının ardından vatandaşlar bahar havasının tadını dışarıda çıkardı

Yaklaşık 10 gündür bahar havasının etkili olduğu İstanbul’da sıcaklıklar bu gece saatlerinden itibaren 20 derece kadar düşecek. Beklenen şiddetli kar yağışı öncesi güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar ise Taksim Meydan ve İstiklal Caddesi’ne akın etti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul’da etkili olması beklenen son yılların en şiddetli soğukları için günler öncesinden tahminde bulunmuştu. Yapılan tahminlerin ardından İstanbul’da 10 gündür etkili olan bahar havası bugün İstanbul’u terk ediyor. İstanbul’da bu gece saatlerinden itibaren hava sıcaklığı yaklaşık 20 derece birden düşecek. Soğuk hava ile birlikte Cumartesi günü gece saatlerinde kar yağışının İstanbul’un batı ilçelerinden giriş yapması bekleniyor.

Şiddetli kar yağışı öncesi güzel havanın tadını çıkartmak isteyenler ise Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’ne akın etti. Güneşli havayı fırsat bilen kimi vatandaşlar çocuklarıyla birlikte Taksim Meydanı’nı gezerken, kimileri de Gezi Parkı’nda güneşlendi. Vatandaşlar Şubat ayında sıcak havanın keyfini çıkarttı. Havadan çekilen drone görüntülerinde ise İstiklal Caddesi’nde oluşan kalabalık dikkat çekti.