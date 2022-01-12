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Kar yağışı Çatalca’yı beyaza bürüdü

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Çatalca Hallaçlı köyü civarında etkili olan kar yağışı, köyü beyaz örtü ile kapladı. Köyde bulunan evlerin üstü beyaza büründü. Kış şartlarına rağmen geçimin sağlamaya çalışan bazı köylülerin ise, odun kömürü yapımına devam ettiği görüldü.

Kar yağışı Çatalca’yı beyaza bürüdü
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Çatalca Hallaçlı köyü civarında etkili olan kar yağışı, köyü beyaz örtü ile kapladı. Köyde bulunan evlerin üstü beyaza büründü. Kış şartlarına rağmen geçimin sağlamaya çalışan bazı köylülerin ise, odun kömürü yapımına devam ettiği görüldü.

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İstanbul’da sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, akşama doğru etkisini kaybetmeye başladı. Mega kentin yüksek kesimlerinden olan Çatalca’nın Hallaçlı köyü civarında ise yer yer devam ediyor. Kış şartlarına rağmen geçimin sağlamaya çalışan bazı köylüler ise, odun kömürü yapımına devam etti. Havadan çekilen görüntüler odun kömürü yapmak için oluşturulan tepede odunların tütsülendiği görüldü.

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