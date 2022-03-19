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Kar yağışı nedeniyle görüş mesafesi düştü, sürücüler yavaş yavaş ilerledi

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İstanbul’da akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı E-5 karayolunda görüş mesafesini düşürürken, sürücüler yavaş bir şekilde ilerlemek zorunda kaldı.

Kar yağışı nedeniyle görüş mesafesi düştü, sürücüler yavaş yavaş ilerledi
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İstanbul’da akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı E-5 karayolunda görüş mesafesini düşürürken, sürücüler yavaş bir şekilde ilerlemek zorunda kaldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul’da beklenen kar yağışı gün içerisinde zaman zaman etkili olmuştu. Akşam saatlerinde de tipi şeklinde etkili olan kar yağışı sürücülere ve vatandaşlara zaman zaman zor anlar yaşattı. E-5 karayolunda görüş mesafesinin düşmesiyle birlikte sürücüler yavaş bir şekilde ilerledi. Yağış nedeniyle karayolunun bazı bölgelerinde trafikte yoğunluk oluştuğu görüldü. Kar yağışının yoğunlaştığı anlarda sürücülerin sinyallerini açarak ilerledikleri görüldü.

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