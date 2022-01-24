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Kar yağışı sevinciyle video çekerken gök gürültüsü ile şoke oldu

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Sultangazi’de bir vatandaş ailesine kar yağışını video çektiği sırada gök gürlemesi ile neye uğradığını şaşırdı. Yaşanan o anlar kameraya yansıdı.

Kar yağışı sevinciyle video çekerken gök gürültüsü ile şoke oldu
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Sultangazi’de bir vatandaş ailesine kar yağışını video çektiği sırada gök gürlemesi ile neye uğradığını şaşırdı. Yaşanan o anlar kameraya yansıdı.

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Olay, geçtiğimiz gün Sultangazi’de yaşandı. Edinilen bilgiye göre, futbol eğitmenliği ve antrenörlüğü yapan Adil Yaman kar yağışından dolayı oluşan mutluluğunu ailesi ile paylaşmak istedi. Adil Yaman telefonuna sarılıp öz çekim yaptığı sırada gök gürlemesi ile etrafı aydınlandı. O anlar ise, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Öte yandan, bir sürücü seyir halinde iken aracına arkadan gelen başka bir araç çarptı. Şimşeğin çakması ve seyir halinde olan sürücünün o an kayıtta olan cep telefonu kamerası yaşananları görüntüledi.

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