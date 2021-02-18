Kar yağışına rağmen ambulans hizmeti devam etti

İstanbul’da 14 Şubat Pazar gününden itibaren etkili olan kar yağışı, ambulansla hasta taşıma hizmetine mani olmadı. Tuzla Belediyesi, 3 ambulansı ile hava şartlarına aldırmadan çalışmalarına devam etti. Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavisi tamamlanan yatalak bir hastanın evine kadar ambulans ile taşınma hizmeti kameralara yansıdı.

İstanbul’da 14 Şubat Pazar gününden itibaren yoğun bir şekilde etkili olan kar yağışı, ambulans ile hasta taşıma hizmetine mani olmadı. Tuzla Belediyesi, bünyesinde bulunan 3 ambulans ile tedavisi süren ya da hastanede randevusu olan hastaları taşımaya devam etti. Yoğun kar yağışı altında Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavisi tamamlanan yatalak bir hastanın evine kadar ambulans ile taşınma hizmeti kameralara yansıdı. Ambulans, Tuzla’dan Kartal’a doğru seyir halindeyken bir aracın yol vermemesi de kameralara saniye saniye yansıdı. Yol vermeyen aracı geçtikten sonra trafikte yaşanan sorunlardan bahseden ambulans şoförü Mustafa Yumran, “Ambulansa yol vermeyen genelde çok oluyor. Bu konuda çok problem yaşıyoruz” dedi.

“Her hastadan sonra ambulansımız dezenfekte ediliyor”

Tuzla Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü’nde ambulans servisinde çalışan Yasin Kaleli, “Biz stabil poliklinik hastası taşıyoruz. Bizden randevu alıyorlar. Saatlerinde hastanelerine yetiştirmeye çalışıyoruz. Kar yağışı sırasında öncelikle can güvenliğine dikkat ediyoruz. Mümkün olduğu kadar dikkatli gitmeye çalışıyoruz. Bu soğuk havada hastamızı hızlı bir şekilde ev ile ambulans arasında indirip, ambulansa koymaya çalışıyoruz. 3 adet ambulansımız var. Bir ambulans günde ortalama 7-8 nakil yapıyor. Toplam 15-20 nakil yapıyoruz. Hastalarımı bıraktıktan sonra en çok temizliğe dikkat ediyoruz. Ayrıca Korona virüs hastası taşıdığımız zaman daha detaylı bir dezenfekte ediliyor. Her hastadan sonra ambulansımız temizleniyor, dezenfekte ediliyor. Daha sonra ikinci hastaya geçiyoruz” dedi.

“Başta başkanımız olmak üzere tüm ekibe teşekkür ederim”

Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavisi biten annesini ambulans ile evine götüren Meryem Temel, ”Çok teşekkür ediyorum. Başta başkanımız Dr. Şadi Yazıcı olmak üzere tüm ekibine. Bu zor zamanda yatalak hastamızı 9’uncu kattan indirmek çok zordu. Ekibinize çok teşekkür ediyorum. Sabah 8’de geldiler. Allah razı olsun diyorum” dedi.