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Kar yağışında sokak hayvanlarını unutmadı

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Büyükçekmece’de soğukta aç kalan sokak hayvanları bir vatandaş tarafından beslendi.

Kar yağışında sokak hayvanlarını unutmadı
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Büyükçekmece’de soğukta aç kalan sokak hayvanları bir vatandaş tarafından beslendi.

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Büyükçekmece gölü ve çevresinde kar yağışı ile birlikte yiyecek bulamayan sokak hayvanlarına bir gıda firmasında çalışan Teyfik Berke Alıç sokak hayvanlarını unutmadı. Alıç, hayvanları çalıştığı yerde kalan kaşar, salam, tost ekmeği gibi gıda malzemelerini getirerek besliyor. Soğuk havada aç kalan sokak hayvanlarını besleyen Teyfik Berke Alıç, “Bizim kendi evimizin önünde bir köpek besliyoruz. Normalde ben ona kalan gıda malzemelerini götürüyordum. Ekmeğin arasına kaşar ve salam veriyoruz genelde. Burada kar yağışında aç olduğunu düşündüğüm köpeklere yanımda getirdiğim yemeklerden verdim. Soğukta aç kalan hayvanlar var, buna katkımız olması için böyle yaptım. Yolumuz buradan geçtiği zaman sokak hayvanlarına yemek veriyorum. Hayvan sevgisi olmayan insanda hiçbir şey olmaz, sokak hayvanlarımıza sahip çıkalım. Birkaç tane sokak köpeği bizden korktuğu için gelmedi. Biz gittikten sonra gelirler muhtemelen” dedi.

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