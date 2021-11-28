Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde Emekli Subaylar-Astsubaylar, Muharip gaziler, Şehit aileleri, Azerbaycan Kültür Evi ve Anadolu Aydınlar Ocağı tarafından Karabağ Büyük Vatan Zaferi kutlandı.

Oturum başkanlığını Anadolu Aydınlar Ocağı Başkanı Em. Alb. Prof. Dr. İbrahim Öztek’in yaptığı açık oturumda konuşmacılar; Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva, Azerbaycan Muharip Gaziler ve Emekli Subaylar Derneği Başkanı Emin Hesenli, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Büyükelçisi (E) Dr. A. Zeki Bulunç ve Em. General Osman Gazi Kandemir oldu.

Organizasyon TESUD İstanbul İl Başkanlığınca ve Em. General Ümit Yılmaz başkanlığında oluşturuldu. Toplantıya Emekli generaller, subaylar, astsubaylar, Türk Kore ve Kıbrıs gazileri ile Azerbaycanlı gaziler, şehit yakınları ve birçok STÖ üyesi katıldı.

Prof. Dr. İbrahim Öztek, genel bir yaklaşımla Azerbaycan’da, Hocalı’da, Karabağ’da yapılan soykırımları, I. ve II. Karabağ savaşlarını hazırlayan faktörleri, savaşların seyirlerini ve sonuçlarını anlattı.

Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva ve Emin Hesenli savaşı yaşamış uzman kişiler olarak cephedeki gelişmeleri ve işgalden kurtarılan vatan topraklarında gördüklerini dile getirdiler. Her ikisinin konuşmaları sık sık alkışlarla kesildi. Büyükelçi Zeki Bulunç ve Em. Gnl. Osman Gazi Kandemir, savaşın stratejisini, askeri güçleri, Azerbaycan askerinin kahramanlıklarını ve Ermeni kayıplarını dile getirdiler.

Toplantı sonunda Prof. Dr. İbrahim Öztek, Em. Tümg. Cumhur Evcil, Em. Tuğg. Ümit Yılmaz ve Muharip Gaziler Dernek Başkanı Em. Alb. Ahmet Kendigel’e, Karabağ savaşına verdikleri destek ve katkılar nedeni ile birer madalya takdim edildi. Öztek’in madalyasını Ganire Paşayeva ve Emin Hesenli birlikte taktı.