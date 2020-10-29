Karaköy’de su baskını yaşandı

İstanbul’da sabah saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağış etkili olmaya başladı. Şiddetli yağmur nedeniyle Beyoğlu Karaköy Perşembe Pazarı’nı su baskını yaşandı. Vatandaşlar zor anlar yaşarken, araçların güçlükle ilerlediği görüldü.
İSTANBUL’DA GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMUR NEDENİYLE BEYOĞLU KARAKÖY PERŞEMBE PAZARI’NI SU BASTI.
İstanbul’da sabah saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağış etkili olmaya başladı. Şiddetli yağmur nedeniyle Beyoğlu Karaköy Perşembe Pazarı’nı su baskını yaşandı. Vatandaşlar zor anlar yaşarken, araçların güçlükle ilerlediği görüldü.