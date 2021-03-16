Karamsarlığını fırsata çevirip kitap çıkardı

Bağcılar Belediyesi Gençlik Merkezi kursiyerlerinden Aleyna Burçin Gökçe (19), küçük yaşta yazmaya başladığı şiirlerini “Beklemek” isimli kitabında topladı. Şiirlerin dostu olduğunu ve bütün dertlerini onlarla paylaştığını söyleyen Aleyna, “Hayatta sadece mutluluk yok hüzün de karamsarlık da var. Okurlarımın bu duygularla da tanışmasını istiyorum” dedi.

Bağcılar’da yaşayan 19 yaşındaki Aleyna Burçin Gökçe, Bağcılar Belediyesi Gençlik Merkezi’nde ücretsiz verilen YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) kursunda eğitim alıyor. Gökçe, yaşıtları gibi üniversite sınavına hazırlanmanın yanında kendi kitabını çıkararak bir fark oluşturdu. Uzun emekler sonucu çıkan 122 sayfalık “Beklemek” isimli kitap raflarda yerini aldı.

"Şiirler arkadaşım oldu"

Şiir yazmaya 8. sınıfta bir arkadaşıyla yaptığı “Hangimiz bir saatte daha çok şiir yazar” bir atışma sonucu başladığını söyleyen Gökçe, “Ben üç tane yazdım. O, bir tanede kaldı. Ancak şiirlerle dolu o defterimi kaybettim. 10. sınıfta lise zamanlarımda üzerimde bir melankoli havası vardı ve tekrar şiir yazmaya başladım. Karamsarlık dört bir yanımı sardığı dönemlerdi. Şiirler benim arkadaşım oldu. Bütün dertlerimi onunla paylaştım. İçimdeki düşünce ve isteklerimi birleştirerek kağıda döktüm. Yazdıkça bırakamadım. Şiir kitabı yazdığım için çok mutluyum” dedi.

"Hayatta sadece mutluluk yok"

Kitaptaki bütün şiirlerinde kendi hayatından bir şeyler olduğuna vurgu yapan Gökçe, şöyle devam etti: “Şiirlerimde yalnızlık, özlem ve karamsarlık üzerinde duruyorum. Hayatta sadece mutluluk yok hüzün de karamsarlık da var. Okurlarımın bu duygularla da tanışmasını istiyorum. Bu dünyada herkes üzülüyor, kalbi kırılıyor. Ben bu duygulardan kaçmadım bunları mısralara dökerek şiir haline getirdim.”

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da genç şair Aleyna’yı tebrik ederek başarılar diledi.