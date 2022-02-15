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Karda şişme bot ile kayarken binanın duvarına çarptı

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Sakarya’nın Hendek ilçesinde Dikmen Yaylası’nda şişme bot ile kaydığı esnada binanın duvarına çarpan vatandaş yaralandı. Kar sebebi ile bölgede mahsur kalan yaralı AFAD ekipleri ve traktör römorku yardımıyla ambulansa taşındı.

Karda şişme bot ile kayarken binanın duvarına çarptı
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Sakarya’nın Hendek ilçesinde Dikmen Yaylası’nda şişme bot ile kaydığı esnada binanın duvarına çarpan vatandaş yaralandı. Kar sebebi ile bölgede mahsur kalan yaralı AFAD ekipleri ve traktör römorku yardımıyla ambulansa taşındı.

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Olay, Hendek ilçesi Dikmen Yaylası’nda meydana geldi. Kar yağışının etkili olduğu bölgede şişme bot ile kayan S.K. duramayarak binanın duvarına çarptı. Olay sonrasında ambulansın çıkamadığı bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yardımı ile mahsur kaldığı yerden kurtarılan yaralı traktör römorkuyla ambulansa kadar taşındı. Yaralı S.K., Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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