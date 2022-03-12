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Karda üşüyen kedi ısınmak için yolda yürüyen vatandaşın üzerine çıktı

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Alibeyköy’de karda üşüyen kedi ısınmak için yolda yürüyen bir vatandaşın üzerine çıktı. Kediyi ısıtmak için montunun içine alan vatandaş daha sonra evine götürdü.

Karda üşüyen kedi ısınmak için yolda yürüyen vatandaşın üzerine çıktı
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Alibeyköy’de karda üşüyen kedi ısınmak için yolda yürüyen bir vatandaşın üzerine çıktı. Kediyi ısıtmak için montunun içine alan vatandaş daha sonra evine götürdü.

Alibeyköy’de yoğun kar yağışı nedeniyle üşüyen kedi ısınmak için bir vatandaşın üzerine çıktı. Kediyi montunun içine alıp ısıtan Ömer Parlakkılıç ardından üşüyen hayvanı evine götürdü. Kış bitene kadar kediye bakacağını söyleyen Parlakkılıç, havalar ısınınca doğaya bırakacağını söyledi. Parlakkılıç, “Benim kedim değil büyük bir ihtimalle ayakları üşüdüğü için üzerime çıktı. Isınması için kediyi eve götüreceğim. Kedi çok üşümüş titriyor. Ben eve gidiyordum kediyle yolda karşılaştık. Biraz ısınsın sonra doğasına salacağım. Patileri buz tutmuş” şeklinde konuştu.

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