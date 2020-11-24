Kargocunun "kırılacak" yazan paketi merdivenlerden yuvarladığı anlar kamerada

Esenyurt’ta kargo görevlisinin üzerinde "kırılacak" ibaresi bulunan koliyi merdivenlerden yuvarladığı o anlar kameraya yansıdı. Görüntüleri izleyen kargonun sahibi yazar Gökçe İspi Turan ve eşiyle tartışan görevlilerin "Vururum seni" şeklinde tehdit etmesi de kamera tarafından kaydedildi.
Kargo görevlileri ve ikili arasında yaşanan olay ise sesli kayıt alan güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kolinin merdivenden yuvarlanarak ve sürüklenerek getirildiği anlar yer aldı. Eve yeniden gelen görevliler aile ile yaşadığı tartışma sırasında "Vururum seni" diye bağırdı. Turan, olayın ardından çocuklarının da korktuğunu belirterek, görevlilerden şikayetçi olduklarını ifade etti.Turan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kargo şirketine tepki göstererek, "Gecenin bu saatinde elemanlarınızla yaşadığımız şey bu! Çocuklarımızın önünde vurulmakla tehdit edildik, sebebi de bu, kırılacak ibareli çinilerim böyle geldi" ifadelerine yer verdi.