Kargocunun "kırılacak" yazan paketi merdivenlerden yuvarladığı anlar kamerada

Esenyurt’ta kargo görevlisinin üzerinde "kırılacak" ibaresi bulunan koliyi merdivenlerden yuvarladığı o anlar kameraya yansıdı. Görüntüleri izleyen kargonun sahibi yazar Gökçe İspi Turan ve eşiyle tartışan görevlilerin "Vururum seni" şeklinde tehdit etmesi de kamera tarafından kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre şoke eden olay, önceki gün saat 22.00 sularında Esenyurt Ardıçlı Mahallesi’ndeki bir sitede yaşandı. İddiaya göre yazar Gökçe İspi Turan’ın sipariş verdiği çini ve seramikleri getiren kargocu, üzerinde “kırılacak” yazan koliyi, merdivenlerden yuvarlayıp yerde sürükledikten sonra kucaklayarak fırlattı. Gürültüyü duyan Turan eşiyle güvenlik kamerasından telefonuna gelen görüntüleri izleyince şoke oldu. Ardından site güvenliğini arayan ikili, kargo görevlisinin eve geri gelmesini istedi. Eve yeniden gelen görevliler ile ikili arasında tartışma yaşandı.

Kargo görevlileri ve ikili arasında yaşanan olay ise sesli kayıt alan güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kolinin merdivenden yuvarlanarak ve sürüklenerek getirildiği anlar yer aldı. Eve yeniden gelen görevliler aile ile yaşadığı tartışma sırasında "Vururum seni" diye bağırdı. Turan, olayın ardından çocuklarının da korktuğunu belirterek, görevlilerden şikayetçi olduklarını ifade etti.

Turan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kargo şirketine tepki göstererek, "Gecenin bu saatinde elemanlarınızla yaşadığımız şey bu! Çocuklarımızın önünde vurulmakla tehdit edildik, sebebi de bu, kırılacak ibareli çinilerim böyle geldi" ifadelerine yer verdi.