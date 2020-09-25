1945 yılında Bakanlar Kurulu Kararı ile müzeye çevrilen Kariye Camisi’nin Diyanet İşleri Başkanlığı’na devredilmesinin ardından ibadete açılması için yürütülen çalışmalar devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda içerisinde mihrabı yerleştirilen ve halıları getirilen camideki hazırlıklar sürüyor. Halılar halen depoda tutulurken caminin çalışmaların tamamlanmasının ardından önümüzdeki haftalarda ibadete açılması bekleniyor.
Kariye Cami’deki hazırlıklar sürüyor
İBADETE AÇILMASINA KARAR VERİLEN KARİYE CAMİSİ’NDEKİ ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
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