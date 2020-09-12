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Kariye Camisi’nde hazırlıklar tamamlanmak üzere

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINA DEVREDİLMESİNİN ARDINDAN İBADETE AÇILMASINA KARAR VERİLEN KARİYE CAMİSİ’NİN İÇERİSİNDEKİ ÇALIŞMALAR TAMAMLANMAK ÜZERE. GEÇEN HAFTA MİHRABI YERLEŞTİRİLEN CAMİNİN ÖNCEKİ GÜN DE HALILARI GETİRİLDİ.

Kariye Camisi’nde hazırlıklar tamamlanmak üzere

Diyanet İşleri Başkanlığına devredilmesinin ardından ibadete açılmasına karar verilen Kariye Camisi’nin içerisindeki çalışmalar tamamlanmak üzere. Geçen hafta mihrabı yerleştirilen caminin önceki gün de halıları getirildi.

1945 Bakanlar Kurulu Kararı ile müzeye çevirilen Kariye Camisi’nin Diyanet İşleri Başkanlığı’na devredilmesinin ardından ibadete açılmasına karar verildi ve Kariye Camii içerisinde çalışmalar başladı. Caminin geçen hafta içerisinde mihrabı yerleştirildi. Mihrabın yerleştirilmesinin ardından önceki gün de halıları getirildi. Depoya konulan halıların hazırlıkların tamamlanmasının ardından bir an önce serilmesi bekleniyor.

Öte yandan yurt dışından ve yurt içerisinden gelen turistlerin cami ziyaretleri de devam ediyor.

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