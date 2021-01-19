Karlı havada yüzü aşkın sokak köpeğini besliyor

İstanbul’da hayvansever Muharrem Çağlak, karlı havada yemek bulmakta zorlanan yüzü aşkın sokak köpeğini besledi.
“İnsanlar 3-4 ay seviyorlar sonra ormanlara terk ediyorlar”Karlı havada aç kalan sokak hayvanlarının imdadına yetişen 48 yaşındaki Muharrem Çağlak, “Köpekleri besledim, 2 günde bir geliyoruz. 100 tanenin üstünde köpek var. Karda yağdı, zor oluyor. Pandemi dolayısıyla ormanlara çok köpek terk edildi. İnsanlar 3-4 ay seviyorlar sonra ormanlara terk ediyorlar. Yemek bulmak sıkıntı, elimizde varsa onlarla idare ediyoruz. Bir kaç arkadaşımız daha var, besliyoruz. Mama getirdik, sularını doldurdum. Beslemek gerekiyor” dedi.