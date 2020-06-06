İstanbul’da bir sürücü farklı zamanlarda makas atarak D-100 karayolu ve TEM otoyolunda ilerledi. O anların videosunu çeken hem kendi canını hem trafikteki diğer kişilerin canını tehlikeye atan sürücü hız sınırlarını da aştı. Trafik magandası kucağına aldığı karpuzu yiyerek minibüs kullanırken görüntüler tepki çekti.
Karpuzlu trafik magandası pes dedirtti
D-100 KARAYOLU VE TEM OTOYOLUNDA MAKAS ATARAK İLERLEYEREK HEM KENDİ CANINI HEM DE TRAFİKTEKİ KİŞİLERİN CANINI TEHLİKEYE ATAN SÜRÜCÜ, KUCAĞINDA KARPUZLA MİNİBÜS KULLANDI.
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