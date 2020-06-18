Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ile Sibel Doğan, Kartal Bülent Ecevit Kültür Merkezi’nin bahçesinde gerçekleştirilen törenle dünyaevine girdi. Çiftin nikahını İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kıyarken, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, başta olmak üzere çok sayıda CHP heyeti nikah şahidi oldu. Nikah törenine çok sayıda siyasetçi, belediye başkanı, belediye personeli ve çiftin yakınlarıyla sevenleri katıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu çifte gönderdiği yazılı tebrik mesajı iletildi. Ayrıca 18 Haziran’ın Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in doğum günü olması dolayısıyla Başkan Yüksele sürpriz olarak hazırlanan doğum günü videosu led ekranlara yansıtıldı. Başkan Gökhan Yüksel, 33. yaş gününde dünya evine girmiş oldu. Öte yandan törende sosyal mesafeye dikkat edildiği ve tüm katılımcıların maske taktığı gözlemlendi.
Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel dünyaevine girdi
KARTAL BELEDİYE BAŞKANI GÖKHAN YÜKSEL, SİBEL DOĞAN İLE HAYATINI BİRLEŞTİRDİ. AÇIK ALANDA YAPILAN DÜĞÜN TÖRENİNDE KATILIMCILARIN MASKE TAKARAK SOSYAL MESAFE KURALLARINA UYMALARI DİKKAT ÇEKTİ.
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