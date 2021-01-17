Kartal Belediyesi ekiplerinden devrilen ağaca müdahale

Kartal’da gece saatlerinden itibaren yoğunluk gösteren kar yağışının etkisiyle ağaç devrildi. Meydana gelen olaya Kartal Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.
Kartallı vatandaşlara 24 saat hizmetKartal Belediyesi Fen İşleri, Destek Hizmetleri, Temizlik İşleri, Sivil Savunma, Park ve Bahçeler ile Zabıta Müdürlükleri’ne bağlı ekipler, tam kadro çalışmalarına devam ederken, Kartallı vatandaşlar, yoğun kar yağışı sebebiyle karşılaştıkları olumsuz durumlar ile ilgili şikayet ve önerilerini, 7 gün 24 saat çalışma prensibi ile hizmet veren 444 4 578 numaralı hattan Kartal Belediyesi Komşu İletişim Merkezi’ne iletebilecekler.