Kartal Belediyesinin ‘Sanata ve Sanatçıya Destek’ etkinlikleri sürüyor

Korona virüs salgınıyla birlikte faaliyetlerini ertelemek ya da iptal etmek zorunda kalan sanatçılara yönelik başlattığı destek etkinlikleriyle adından söz ettiren Kartal Belediyesi, Nisan ayı süresince de sanat sektörüne destek olmaya devam ediyor.

Aylık gerçekleştirdiği etkinliklerle kültür sanat sektöründeki birçok değerli ismi online programlar aracılığıyla vatandaşlarla buluşturan Kartal Belediyesi, Nisan ayı boyunca da konserleri ve tiyatro oyunlarını ekranlara taşıyor.

22 sanatçı sahne alacak

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün organizasyonu ile düzenlenen ve 1 Nisan 2021 itibari ile başlayan etkinliklerde; 22 konser ve 4 çocuk tiyatro oyunu, Kartal Belediyesinin Youtube, Facebook ve Twitter hesaplarından yayınlanacak.

Kartal Belediyesi, Nisan ayı boyunca; Zeyno, Nazmi Can, Hasan Yıldız, Hayri Süt, Coşkun Demir, Sercan Demir, Sedat Ünver, Aşkın Nur Metin, Mehmet Şimşek, Sultan Bilgin, Ayşe Çevik, Ahmet Can Kaya, Zeynel İbiş, Umut Seryol, Aygün Öztürk, Erdoğan Doğan, Yücel Yıldız, Eski Moda, Kubilay Duman, Alahattin Büyükurgan, Cengiz Budak ve Taner Özdemir konserleri ile hem ekonomik zorlukla mücadele eden sanatçılara bir nebze de olsa destek olacak hem de Kartallıların konser hasretini giderecek.

Nisan ayı online çocuk tiyatroları kapsamında ise; Ada Sanat Tiyatrosu’nun Mozart, Labirent Tiyatrosu’nun Yıldız Elması, Gölgeler Tiyatrosu’nun Curcuna Mahallesi, Tiyatro Nekte’nin Karagöz Pazarcı isimli tiyatro oyunu minik seyircileri ile buluşacak.