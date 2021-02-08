Kartal Kaymakamlığı’ndan ‘7 günlük yasak’ açıklaması

Kartal Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, ilçedeki tüm kapalı ve açık alanlarda 7 gün süreyle her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşünün yasaklandığı duyuruldu.

Kartal Kaymakamlığı yaptığı son dakika açıklamasında, ilçedeki gösteri ve yürüyüşlerin 7 gün süreyle yasaklandığını duyurdu. Kartal Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, “Bazı sivil toplum kuruluşları ve toplulukların sosyal medya hesapları üzerinden; 08.02.2021 Pazartesi günü ilçemizde bulunan İstanbul Anadolu Adalet Sarayı önünde toplanma çağrıları yaptıkları anlaşılmıştır. ilçemizde yapılmak istenilen toplanmaların; huzur ve güvenliğin, kamu düzeninin, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, suç işlenmesinin, müessif ve provokatif olayların önlenmesi, toplumun salgından korunması ve salgının yayılımının engellenmesi çalışmalarına olumsuz tesir edebileceği değerlendirilerek 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17. Maddesi ve 5442 sayılı il idaresi Kanunu’nun 32/Ç Maddesine istinaden; Kaymakamlığımızca açık ve kapalı tüm alanlarda 08.02.2021 gününden itibaren yedi (7) gün süreyle her türlü toplantı, gösteri ve yürüyüş yasaklanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verildi.