Kartal’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Arabalı konserle kutlandı

Kartal’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na özel arabalı kutlama yapıldı. Pandemi döneminde farklı bir çalışmaya imza atan Kartal Belediyesi Kartallı vatandaşların yüzünü güldürdü.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm yurtta büyük bir coşku ile kutlanırken Kartal Belediyesi farklı bir çalışmaya imza attı. Daha önce Kartal stadyumu olan alana sahne kurduran Belediye Arabalı konser yaparak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını vatandaşlarla birlikte doyasıya kutladı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na özel Selçuk Balcı konseri veren Kartal Belediyesi arabaları ile alanı dolduran vatandaşlara unutulmaz bir gece yaşattı. Hem klasik hem de normal arabalarını Türk bayrakları ile donatan vatandaşlar pandemi döneminde hem sosyal mesafeyi korudu hem de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı doyasıya kutladı. İstiklal Marşı ve saygı duruşu ile başlayan konser korona virüs önlemleri kapsamında arabaların içinden dinlendi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Selçuk Balcı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konseri Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in şarkıcı Selçuk Balcı’ya Kartal’ın simgesi olan Kartal heykeli hediye etmesi ile son buldu.

Konserde konuşma yapan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel; "Cumhuriyetimizin 97. Yılını kutluyoruz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, tüm şehitlerimizi, gazilerimizi şükranla minnetle anıyoruz. Kartal’da Cumhuriyet coşkusu devam ediyor. Maalesef korona virüs devam ettiği için bugün vatandaşlarımız arabalarındalar. Konseri arabalarından dinliyorlar İnşallah pandemi dönemi biter Kartal’da 10 binlerle Cumhuriyet coşkusunu keyifle yaşarız" şeklinde konuştu.

Konseri izleyen klasik araba sahibi Umut Fildişi; "Genelde böyle etkinliklere katılıyoruz. Klasik arabalarımızla farkındalık olsun istiyoruz. Güzel de bir konvoy oldu. Cumhuriyet Bayramımızı en coşkulu şekilde kutlamaya çalışıyoruz’’ dedi.

Atakan Akkalın ise; ’’Böyle etkinliklerin çok güzel olduğunu düşünüyorum. Kendi arkadaşlarımızla ve başka insanlarla kutlamak çok güzel özellikle çocukların bizim arabalarımıza yaklaşımları bizi gerçekten çok mutlu ediyor "dedi.