Kartal’da kumar oynayan şahıslara baskın

Kartal’da bir iş yerinde yapılan denetimde, maske ve sosyal mesafe kurallarını ihlal ederek kumar oynadıkları belirlenen 28 kişiye toplamda 68 bin 246 lira para cezası kesildi.
68 bin lira para cezasıKonu ile ilgili işyerinde bulunan 17 kişiye “1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu” 282. maddesi gereğince toplamda 53 bin 550 lira, 11 kişiye “Kumar Oynamak” suçundan 14 bin 696 lira olmak üzere toplamda 68 bin 246 lira idari para cezası kesildi. Ayrıca işyeri sahibi B.D. isimli şahıs hakkında “Kumar Oynanmasına Yer ve İmkan Sağlama” suçundan adli işlem yapıldı.