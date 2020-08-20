Kartal’da ’Sağlık İçin Hepimiz İçin’ denetimi

Kartal’da İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi doğrultusunda "Sağlık İçin, Hepimiz İçin" sloganıyla ilçe genelinde denetimler gerçekleştirildi.

Denetimlere katılan Kartal Kaymakamı Abdullah Demir, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ve Kartal İlçe Emniyet Müdürü Yardımcısı Mustafa Yalçın ile beraberindeki İlçe Mülki İdare Birim Amirleri, Soğanlık Mahallesi Atatürk Caddesi’nde bulunan işletmeleri ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Denetim sırasında pandemi koşullarının devam ettiğini hatırlatan Başkan Gökhan Yüksel, "Vatandaşlarımızın tedbirlere sıkı bir şekilde uyması, pandemi ile mücadelede başarıya ulaşmamızı hızlandıracaktır. Pandemi koşullarının devam ettiği sürece maske, sosyal mesafe ve hijyen konularında daha özenli davranmalı ve çevremizdeki herkesi uyarmalıyız. İçişleri Bakanlığı’nın talimatları doğrultusunda tüm iş kolları, ticarethaneler ve vatandaşların yoğun olduğu yerlerde denetimler yapıyoruz. Kartal Belediyesi olarak dezenfekte çalışmalarımıza da salgının ilk günlerinden beri aralıksız olarak devam ediyoruz." dedi.

İlçe genelinde yapılan denetimlerde konaklama tesisleri, alışveriş merkezleri, pazar yerleri, lokanta, kafe, restoran, kıraathane, çay bahçesi, düğün salonları, berber ve kuaförler, şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım araçları, taksi durakları, piknik alanları denetlendi. Sosyal mesafe, temizlik ve maske konusunda uyarılar yapıldı.