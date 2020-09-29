Kartal’da yenilenen alt yapı çalışmaları ilk sınavını başarıyla verdi

İstanbul’u etkisi altına alan ve bazı bölgelerde dolu yağışına neden olan yağmur, Kartal’da da etkili oldu; ancak yeni yapılan alt yapı çalışmaları sayesinde su baskınları yaşanmadı.
Milyonlarca lira ve aylarca emek harcanarak inşa edilen yağmur suyu kanallarına vatandaşların başta pet şişe olmak üzere çok sayıda çöp attığı dikkat çekti. Denize ulaşan çöpler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kepçeler ile toplanırken mazgallarda ve kanallarda oluşabilecek olası tıkanıklıklar için de Kartal Belediyesi ekipleri pek çok farklı noktada önlem aldı.