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Kartal’da yenilenen alt yapı çalışmaları ilk sınavını başarıyla verdi

KARTAL’DA YENİLENEN ALT YAPI ÇALIŞMALARI İLK SINAVINI BAŞARIYLA VERDİ

Kartal’da yenilenen alt yapı çalışmaları ilk sınavını başarıyla verdi

İstanbul’u etkisi altına alan ve bazı bölgelerde dolu yağışına neden olan yağmur, Kartal’da da etkili oldu; ancak yeni yapılan alt yapı çalışmaları sayesinde su baskınları yaşanmadı.

İSKİ ve Kartal Belediyesi’nin birlikte gerçekleştirdiği ve geçtiğimiz Mart ayından beri devam eden alt yapı çalışmaları, yoğun yağışta ilk sınavını başarıyla verdi. Kartal merkezde su baskınlarını önlemek amacıyla Savarona Caddesi ve sahil yolunun bulunduğu alan ile balıkçı limanı tarafından olmak üzere 2 farklı koldan dere kesitinde inşa edilen altyapı; yoğun yağmura rağmen su taşkınlarını önledi, ancak denize akan yağmur suları vatandaşların çöp konusundaki duyarsızlığını da gözler önüne serdi.

Milyonlarca lira ve aylarca emek harcanarak inşa edilen yağmur suyu kanallarına vatandaşların başta pet şişe olmak üzere çok sayıda çöp attığı dikkat çekti. Denize ulaşan çöpler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kepçeler ile toplanırken mazgallarda ve kanallarda oluşabilecek olası tıkanıklıklar için de Kartal Belediyesi ekipleri pek çok farklı noktada önlem aldı.

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