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Kartepe’de bulutlarının oluşturduğu kartpostallık manzara dron ile görüntülendi

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Beyaza bürünen Kartepe’de kar bulutlarının oluşturduğu manzara dron ile görüntülendi.

Kartepe’de bulutlarının oluşturduğu kartpostallık manzara dron ile görüntülendi
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Beyaza bürünen Kartepe’de kar bulutlarının oluşturduğu manzara dron ile görüntülendi.

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İstanbul’a en yakın kar tatili noktalarından Kartepe beyaza bürünmesi ile birlikte yerli ve yabancı turistler tarafından yoğun ilgi görüyor. Dron pilotu Onur Tanatar tarafından kaydedilen bulutların görüntüsü eşsiz görüntüler oluşturuyor. Kar yağışı ile birlikte bulutların Zaman Atlamalı Çekim tekniği görüntülendi. Ortaya çıkan klip sosyal medyada büyük beğeni topladı. Bulutların içerisinden yükselerek süzülen dron ile çekilen görüntüler belgeselleri aratmadı.

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