Kayışdağı Ormanı’nda mantar toplarken yere düşen yaşlı kadının ayağı kırıldı

Ataşehir Kayışdağı Ormanı’na mantar toplamak için giden yaşlı kadın, dengesini kaybederek yere düştü. Ayağı kırılan kadın, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ayağı kırılan yaşlı kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından itfaiye ekipleri tarafından sedyeye alınarak ambulansın olduğu yere kadar taşındı. Hastaneye kaldırılan yaşlı kadının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.Ormana mantar toplamaya gelen vatandaşlardan biri, “Mantar ararken ayağı kayıp düştü. Ayağı kırılmış herhalde. Biz de hemen yardıma koştuk. Oğluyla birlikte gelmiş” dedi.