Kazdağları’nda şelaleler soğuktan buz tuttu

Balıkesir’in Edremit ilçesinde Kazdağları’nın yüksek kesimlerinde bulunan şelaleler soğuk hava sebebiyle buz tuttu.

Geçtiğimiz haftalarda bölgede etkili olan kar yağışlı ve soğuk havanın etkisi ile Kazdağları’nın yüksek kesimlerinde bulunan onlarca şelale buz tuttu. Sıcaklık geceleri -15 derecenin altına düşerken, şelaleler ise buz tuttu. Buz tutmuş şelaleleri görüntüleyen Keşif Yolcuları grubu, eşsiz güzellikleri ile Kazdağları’nın her mevsim masalsı güzellikleri gözler önüne serdiğini ifade ettiler.