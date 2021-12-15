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Kazdağları’nın yüksekleri beyaza büründü

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Kazdağları’nın yüksek kesimleri öğle saatlerinde başlayan kar yağışı ile beyaza büründü.

Kazdağları’nın yüksekleri beyaza büründü
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Kazdağları’nın yüksek kesimleri öğle saatlerinde başlayan kar yağışı ile beyaza büründü.

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Çanakkale ve Balıkesir illeri arasında sınır olan Kazdağları’nda Balkanlar’dan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisiyle kar yağışı etkili oldu. Çanakkale’nin Yenice ilçesi Kalkım beldesi yükseklerinde Dalak Suyu ve Tavşan Oynağı bölgelerinde kar yüksekliği yer yer 5 santimetreyi aştı. Ağaçlar beyaz örtüsüne kavuştu. Bölgede off road yapan Onur Sezer "Öğle saatlerinde başlayan ve akşam saatlerinde artan yağış ile Kazdağları beyaz örtüsüne kavuştu." dedi. Kar yağışının aralıklar ile Kazdağları’nda önümüzdeki haftada devam etmesi bekleniyor.

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