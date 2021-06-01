Kenan Balcı, Türkiye Deniz Canlıları Müzesi için destek istedi

Türkiye Deniz Canlıları Müzesi kurucusu balıkçı Kenan Balcı, müzelerinin Ekrem İmamoğlu’nun hışmına uğradığını belirterek, "Bize mühlet bile vermeden müzeyi yıktılar" dedi. Dünyada ve Türkiye’de tek olan mumya balıklarının koyacak yer olmadığı için yerlerde olduğunu ifade eden Kenan Balcı, yetkililerden destek istedi.

Her gün binlerce kişinin ziyaret ettiği Türkiye Deniz Canlıları Müzesi, Beylikdüzü Belediyesi tarafından geçtiğimiz ay yıkıldı. Yer olmadığı için de servet değeri taşıyan balıklar yerlerde kaldı. Yaklaşık 200 ila 300 ton arası mumya balıkları olduğunu belirten balıkçı Kenan Balcı, "Buraya öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, üniversiteden hocalarımız akın ediyordu. Her gün binlerce kişi ziyaret edip onara denizlerimizdeki balıkları gösteriyorduk. İmamoğlu’nun talimatıyla Beylikdüzü Belediyesi müzeyi yıktıktan sonra binlerce balık şuanda yerlerde" diye konuştu.

"İmamoğlu müzemizi yıktırdı"

Müzede 50 yılın emek ve birikiminin olduğunu anlatan Kenan Balcı, "50 yıldır hiç bir ücret talep etmeden ücretsiz bir şekilde hizmet verdik. Bugün İmamoğlu’nun müze hışmına uğradı. Bize mühlet bile vermeden müzeyi yıktılar. Bir inat uğruna bu balıklar yerlerde. Bu müze Kenan’ın değildir; öğrencilerindir, halkındır. Kimseden bir talebimiz olmamıştır. Biz bu müzeyi vatandaşlara armağan ettik. İmamoğlu müzemizi yıktırdı, kendi ellerimle diktiğim ağaçları söktürdü. Yaklaşık 15 yıl önce bu alanda hiçbir şey yokken biz burayı ağaçlandırdık. İnat uğruna o ağaçları da söktüler. Anadolu Caddesi ve tretuvar bizim tapulu mülkümüz. Biz yolu kapatma bahsi olunca Ekrem İmamoğlu bize, ’bizim belediyeden kiralamış olduğumuz alanla tapulu malımız olan Anadolu Caddesi’ni takas ederiz’ dedi. ’Biz sizden kira almayız. Sen de yolu kapatma. Sen bizim yeri kullan, biz de senin yerini kullanalım’ dedi. 7 senedir bizim arazimizi kullandılar. Ben bu alanı belediyenin ısrarı üzerine 12 sene önce kiraladım. Meclisten geçti. Encümen kararıyla verildi. Biz de Türkiye Deniz Canlıları Müzesi’nin bulunduğu yeri kullandık. Belediye de bizden kira almadı. Biz de belediyeden kira almadık. Bizim kiraladığımız yer zaten Türkiye Deniz Canlıları Müzesi. Orada hiç bir ticari faaliyetimiz yok. 50 senedir öğrenciler denizi, balığı sevsinler diye onlara tahsis ettik. Üniversite öğrencileri gelip Türkiye Deniz Canlıları Müzesi’nde derslerini çalışıp, hatıra fotoğrafları çektirdi. 7 senedir bizim yerimizi kullanan Beylikdüzü Belediyesi sözünde durmadı. 50 senedir ücretsiz olarak sunduğumuz balıklar şu anda yerlerde. Çok üzgünüm. Halkımız için üzgünüm. Öğrencilerimiz için üzgünüm. Bu değerli balıklar yerlerdi’ dedi.

"Bizden bu şekilden intikam alıyorlar"

"Bizler yeşil alanı imara açıyorlar diye eylem yaptık. Devlet yetkililerine mektup yazdık. Yeşil alanın imara açılmasını engelledik" diye devam eden Balcı, "Şimdi de bizden bu şekilden intikam alıyorlar. Burada da kendi ellerimle diktiğim yaklaşık 160 ağaç vardı. Onları da söktüler. Yazık günah değil mi o ağaçlara. Burası adeta küçük bir orman gibiydi. Bu neyin düşmanlığı. Yeşile, ağaç bile saygıları yok. Olumsuzlukta İmamoğlu sınır tanımıyor. Nasıl böyle bir vahşet yapıyorlar. Akıl alır gibi değil" ifadelerini kullandı.

Türkiye Deniz Canlıları Müzesi’ndeki balıkların bugünkü değerinin 15 ila 20 milyon lira olduğunu söyleyen Kenan Balcı, "Bu balıklar mumyalanmış. Gelecek beş bin yıl sonra da bu balıklar olacak. Torunlarımızın torunları görecek. Bu müzeyi yaparken 50 yıldır devletimizden, halkımızdan kimseden bir lira talep etmedik. Sadece mumyalama işlemleri bile 2-3 milyon lira tutuyor. Müzenin bütün işlemleri Balıkçı Kenan tarafından yapılmıştır. Bu zamana kadar da ücretsiz olarak halkımıza sunulmuştur’ şeklinde konuştu.

Manevi değeri yüksek olan bu ürünlere sahip çıkılması gerektiğinin altını çizen Kenan Balcı, yetkililerden destek istedi.