Kenan Sofuoğlu’ndan bisikletle tek teker şovu

Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Öncü Spor Kulübü önderliğinde ‘Mesafeli Pedallar Bisiklet Turu’ düzenlendi. Programa katılan Dünya motosiklet şampiyonu ve AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu bisiklet üzerinde tek teker şovu yaptı.
"İşin aslı gençlerimizi bisiklet sporuna, bisikletin kültürüne alıştırmak"
Dünya motosiklet Şampiyonu ve AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, “Burada işin aslı gençlerimizi bisiklet sporuna, bisikletin kültürüne alıştırmak. Ülkemizde bisiklet kültürü çok fazla yok. Avrupa’ya kıyasla bisiklet kullanımı çok az. Bisiklet kullanımının Türkiye’de artmasını isteyenlerden birisi benim. Sağlık anlamında da bisiklet çok faydalı bir araç. Türkiye’nin birçok şehrinde bisiklet yolları yapılmaya başlandı” dedi.Bisiklet turuna katıldığı için heyecanlı olduğunu söyleyen Ömer Rıza, “Çok heyecanlıyım bu tura katıldığım için. Dünya şampiyonumuz Kenan Sofuoğlu da burada. Onunla yarışmak isterim. Hava da güzel. İlk önce buralarda sürüp daha sonra vadiye ineceğiz” şeklinde konuştu.