Kâğıthane Porta Vadi Gurme CarrefourSA açıldı

Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA, Gurme market ağını genişletmeye devam ediyor. Bu çerçevede İstanbul’daki Kâğıthane Porta Vadi Gurme CarrefourSA, CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu ve Satış Genel Müdür Yardımcısı Şenol Arpacı’nın katılımıyla gerçekleşen törenle kapılarını açarak müşterileriyle buluştu.

Doğru ürün, doğru hizmet

Toplam 788 metrekare alana sahip olan Kâğıthane Porta Vadi Gurme CarrefourSA, balık ve deniz mahsullerinden kasap ürünlerine, yöresel ve ithal peynirlerden şarküteri ürünlerine, yaş meyve - sebzeden unlu mamullere kadar tüm ürünlerini reyonlarından müşterileriyle buluşturuyor.

Mahzen ve meyve suyu reyonlarının yanı sıra Kâğıthane Porta Vadi Gurme CarrefourSA, vegan, glütensiz, diyabet ya da organik ürünlerle beslenmeyi tercih edenlere de yönelik reyonlarıyla öne çıkıyor. Alo Sipariş hizmeti ile 3 kilometrelik bir alandaki evlere ücretsiz servis sunuluyor.

Mağaza Forum İstanbul Lezzet Arası’nda kurulan merkezi mutfakta CarrefourSA’nın profesyonel şefleri tarafından hazırlanan Türk mutfağındaki lezzetlerden sandviç çeşitlerine, salatalardan ızgaralara kadar hazır yemeklere de reyonlarında yer veriyor.

Firmanın gurme marketleri, tasarım, ürün çeşitliliği ve ferah alışveriş imkanı olmak üzere üç özelliğiyle öne çıkıyor. Bu üç özellikle damak tercihleri doğrultusunda farklı lezzetleri deneyimleyen ve bu lezzetleri Türkiye’de arayan müşterilere vazgeçemeyecekleri bir alışveriş deneyimi sunuluyor. CarrefourSA, müşterilerine damaklarındaki alıştıkları tatlara, Gurme marketleriyle hayat katıyor.