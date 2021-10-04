Kia’da sonbahar kampanyalarla devam ediyor

Anadolu Grubu şirketlerinden Çelik Motor’un markası Kia, otomobilseverleri sonbahar kampanyalarıyla desteklemeye devam ediyor. Kampanya kapsamında Sportage, Stonic, Rio ve Picanto modelleri uygun faiz fırsatları ile yeni bir Kia sahibi olmak isteyenleri bekliyor.

Sportage, Black Edition modeliyle ekim ayının gözdesi

Kia’nın performans, konfor ve yakıt tasarrufunu bir arada sunan C sınıfının iddialı SUV modeli Sportage, dizel otomatik ve sınırlı sayıda üretilen Black Edition versiyonuyla birlikte iddiasını artırıyor. Dizel otomatik Sportage ve baştan sona siyah detayların hakim olduğu Black Edition versiyonları ekim ayı sonuna kadar 150 bin TL’ye 12 ay boyunca yüzde 0,99 faiz fırsatıyla Kia yetkili satıcılarında SUV severleri bekliyor.

Şehrin güçlü üçlüsü: Stonic, Picanto ve Rio

Kia’nın B SUV segmentinde ikonik tasarımıyla dikkat çeken, Reddot ve iF gibi pek çok tasarım ödülünün sahibi olan modeli Stonic ile sportif ve ikonik dış tasarımı, benzersiz karakteriyle A segmentinin iddialı oyuncusu Picanto 50 bin TL’ye 12 ay yüzde 0,99 faiz fırsatı ile satışa sunuluyor.

Şehrin renkli yüzü, sınıfının en ferah kabini ve yüksek bagaj kapasitesine sahip modeli Rio da 50 bin TL’ye 12 ay yüzde 0,99 faiz fırsatı ile yeni sahiplerini bekliyor.