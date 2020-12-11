’Kibar Gönüllüleri’ne ’En Başarılı Gönüllülük Programı’ Jüri Özel Ödülü

’Kibar Gönüllüleri’, Özel Sektör Gönüllüleri Derneği tarafından bu yıl 13’üncü kez düzenlenen ‘Gönülden Ödüller’ organizasyonu kapsamında ‘En Başarılı Gönüllülük Programı’ kategorisinde Jüri Özel Ödülü’ne layık görüldü.
En Başarılı Gönüllülük Programı, En Başarılı Gönüllülük Projesi, En Yaratıcı Gönüllülük Projesi ve En Başarılı e-Gönüllülük Projesi olmak üzere 4 kategoride verilen ödüller; projelerin kapsamı, pozitif etki alanı ve ürettiği değer ölçülerek belirlendi. Holding’in Türkiye’nin en kapsamlı kurum içi gönüllülük projelerinden birine imza atarak hayata geçirdiği Kibar Gönüllüleri, ilk yılında 25 projeyle 4 bini aşkın çocuğa ulaştı. Projenin ikinci yılında pandemi nedeniyle fiziki etkinliklere ara verilse de 700 kişilik gönüllülerin oluşumu, dijital oryantasyon süreçlerini tamamlayarak online gönüllülük hareketi başlattı. Gönüllüler, 2021 yılında online projeler aracılığıyla çocukların hayatında fark oluşturmaya devam edecek.Grup genelindeki tüm gönüllülük çalışmaları kibargonulluleri.com üzerinden takip edilebildiği ve dijital süreçlerle gönüllülük faaliyetlerinin etki alanının genişletilmesi hedeflendiği belirtildi.