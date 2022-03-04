Kıbrıs gazisi Aydın son yolculuğuna uğurlandı

Çanakkale’nin Çan ilçesinde, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi P. Çavuş Ali Rıza Aydın, son yolculuğuna uğurlandı.

Çan’da geçtiğimiz dönem ilçenin Karşıyaka Mahallesi muhtarlığını yapan Kıbrıs gazisi P. Çavuş Ali Rıza Aydın, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Aydın için Karşıyaka Camii’nde, İlçe Müftüsü Mustafa Korkmaz’ın kıldırdığı cuma namazını müteakip askeri tören düzenlendi. Törene Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Turhan Ecevit, Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay Tahsin Saruhan, Çanakkale Merkez Komutanı Deniz Albay Türker Altıngöz, Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Muhammet Mermer, Çan İlçe Emniyet Müdürü Cengiz Akpınar, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Levent Çalış, siyasi parti temsilcileri, STK Başkan ve yöneticilerinin yanı sıra yakınları, sevenleri ve silah arkadaşları katıldı. Aydın’ın naaşı düzenlenen törenin ardından Çan Belediyesi şehir mezarlığında toprağa verildi.