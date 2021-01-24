Kıbrıs Türk Makina Mühendisleri Odası’ndan Günsel’e tam not

Kıbrıs Türk Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu üyeleri, KKTC’nin yerli otomobili Günsel’i inceledi, test sürüşü gerçekleştirdi. Test sürüşünün ardından Günsel’le ilgili detaylı bilgiler alan Kıbrıs Türk Makina Mühendisleri Odası, Günsel’e tam not verdi.
Kıbrıs Türk Makine Mühendisleri Odası olarak “Araç Kontrol Merkezi” kurmak istediklerini söyleyen Yarkıner, Günsel’in üretiminde ve üretilen araçların testleri için her türlü iş birliğine açık olduklarını söyledi.
“KKTC’deki mühendis ve teknikerleri istihdam ederek, büyürken ülkemizi de büyütmeliyiz”Günsel Yönetim Kurulu Üyesi Yalvaç Akgün ise ziyaretlerinden dolayı Kıbrıs Türk Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kuruluna teşekkür ederek, Günsel’in KKTC için oluşturacağı istihdam olanaklarına dikkat çekti. Günsel’in kurumsal internet sitesinde 50’nin üzerine farklı pozisyon için iş ilanı olduğunu hatırlatan Akgün, “Bunların birçoğu makine mühendislerinin ilgi alanına girebilecek iş ilanları. En büyük amaçlarımızdan biri KKTC’deki mühendis ve teknikerleri istihdam ederek, büyürken ülkemizi de büyütmek” dedi.