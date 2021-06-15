Kirazlar bu yıl filyasyon ekipleri için toplandı

Bağcılar Belediyesi tarafından bu yıl gerçekleşen 13. Kiraz Hasadı’nda kirazlar, koronavirüsle mücadelede önemli bir yere sahip olan beyaz tulumlu kahramanlar olarak da bilinen filyasyon ekipleri için toplandı. Sepetlere doldurulacak olan yaz güzeli kirazlar, ilçede çalışan filyasyon görevlilerine ikram edilecek.
Seneye inşallah birlikte kirazı dalından yiyeceğizFilyasyon görevlilerinin salgına karşı cesaretle savaştığını söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Bu süreçte bizim sağlığımız için özverili bir şekilde çalışan sağlıkçılarımıza ne kadar teşekkür etsek azdır. Bu sene topladığımız kirazları da kendilerine ikram ediyoruz. Yoğunlukları nedeniyle buraya çağıramadık ama gelecek yıl ki hasatta inşallah hep birlikte kirazı dalından yiyeceğiz. Emeklerinden dolayı hepsine yürekten teşekkür ediyorum” dedi.