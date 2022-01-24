banner4556

Kırklareli’nin Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde kar yağışı etkili oluyor

banner4336

Kırklareli’nin Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde kar yağışı etkili oluyor.

Kırklareli’nin Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde kar yağışı etkili oluyor
banner4584

Kırklareli’nin Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde kar yağışı etkili oluyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıların ardından Kırklareli’nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor. Kısa sürede etkisini artıran kar yağışı nedeniyle Demirköy ve Kofçaz ilçeleri beyaza büründü.

banner4575

Kar yağışının etkili olduğu Demirköy ilçesinde yağışı fırsat bilen vatandaşlar, poşet ile kayak yaparak karın tadını çıkardı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 6 derece ölçüldüğü ilçede kar yağışının devam etmesi bekleniyor.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Şehirlerarası hırsızlık şebekesinin 5 üyesi...
Şehirlerarası hırsızlık şebekesinin 5 üyesi...
  1. ASAYİŞ

banner3841

banner4586

banner4578

banner4321