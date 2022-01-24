Kırklareli’nin Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde kar yağışı etkili oluyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıların ardından Kırklareli’nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor. Kısa sürede etkisini artıran kar yağışı nedeniyle Demirköy ve Kofçaz ilçeleri beyaza büründü.

Kar yağışının etkili olduğu Demirköy ilçesinde yağışı fırsat bilen vatandaşlar, poşet ile kayak yaparak karın tadını çıkardı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 6 derece ölçüldüğü ilçede kar yağışının devam etmesi bekleniyor.