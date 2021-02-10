Kış ortasında denize girdi

Beylikdüzü’nde kış ortasında minibüsçü bir kişi denize girerek yüzdü. Soğuk suyun vücuda faydalı olduğunu belirten Şükrü Selam isimli minibüs şoförü, "Son 4 yıldır her kış denize giriyorum. Vücudun direnci artıyor, vücut beyaz kan üretmeye başlıyor ve bağışıklık sisteminiz güçleniyor" dedi.

Soğuk havada denize giren minibüs şoförü şaşkına çevirdi. Gürpınar Sahili’ne gelen Şükrü Selam isimli minibüs şoförü soğuk hava da denize girdi. Buz gibi Marmara Denizi’ne girerek yüzen Selam, soğuk suyun vücuda faydalı olduğunu belirterek, “Son 4 yıldır her kış denize giriyorum. Faydalarını gördüm kışın denize girmenin. Sonra bırakamadım. Vücudun direnci artıyor, vücut beyaz kan üretmeye başlıyor ve bağışıklık sisteminiz güçleniyor. Kar yağmadan önce de sonrada girerim denize. Bunun faydalarını bilse insanlar benim gibi çok kişi girer herhalde” dedi.

Güncelleme Tarihi: 10 Şubat 2021, 09:15