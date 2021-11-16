Kış ve yaz aylarında en çok tercih edilen kokular

Kocaeli’de kişiye özel yaptıkları parfüm ve kolonyaları satan üreticiler, kış ve yaz aylarında en çok tercih edilen kokuları açıkladı. Yaz aylarında çiçeksi kokular tercih edilirken, kış aylarında ise daha yoğun ve baharatlı kokuların tercih ediliyor.

Müşteriye özel sipariş alan parfüm üreticileri, yaz ve kış aylarında en çok tercih edilen kokuları anlattı. Çoğu kişi, alerjisi olması sebebiyle parfüm kullanımına dikkat ederken, hassas olan kişiler, daha yoğun kokular yerine çok daha hafif kokular tercih ediyor. Yaz aylarında en çok tercih edilen tatlı ve çiçeksi kokular olurken kış aylarında daha yoğun ve baharatlı kokular tercih ediliyor.

"Yazın çiçeksi kokular, kışın ise daha yoğun ve baharatlı kokular tercih ediliyor"

Genelde çoğu müşterilerinin alerjisi olduğu için hafif koku tercih ettiğini söyleyen işletmeci Özge Kandar, “Diğer kullandıkları parfümler onlara çok ağır geliyor fakat bizim ürünlerimizde hiçbir alerjik durum yaşamıyorlar. Çok fazla müşterimiz var ve hepsinin ayrı ayrı zevkleri var. Bazıları ağır bazıları hafif kokular tercih ediyor. Yazın çiçeksi kokular, kışın ise daha yoğun ve baharatlı kokular tercih ediliyor. Kişiye özel parfümler de hazırlıyoruz. O kokuları beğenen müşteriler de oluyor. Şehrimizin pişmaniyesi meşhurdur. Bu yüzden bizim de pişmaniye kolonyamız var. Bu parfümü özel seri olarak ürettik ve satışını yapıyoruz. Kapanca Esintisi ve İzmit Körfezi adlı kokularımız da mevcut. Onlar da çok tercih edilen ve sevilen kokular arasında. Tatlı kokular daha çok beğeniliyor. Pişmaniye; vanilya ve çikolata ağırlıklı koku olduğu için malzemeleri alkolle karıştırarak pişmaniye kokusunu elde ediyoruz. Özel olarak üretilen Gizli Çiçek adlı kokuyu çoğu müşterimiz hala almakta, bu koku için başka şehirlerden gelen müşterilerimiz bile oluyor.” dedi.