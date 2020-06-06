Kısıtlama olmayınca Boğaz’a akın ettiler

Sokağa çıkma kısıtlaması bulunmayan ilk hafta sonunda vatandaşlar İstanbul Boğazı’na koştu. Kimi vatandaşlar sahilde maskesiz şekilde yürüyüş yaparken kimileri de denize girdi.

Hafta sonu uygulanması planlanan sokağa çıkma kısıtlaması iptal edilince vatandaşlar sahillere koştu. Sokağa çıkma kısıtlaması bulunmayan ilk hafta sonunda Rumelihisarı’na gelen bazı vatandaşlar maskesiz şekilde yürüyüş yaparken bazıları da denize girdi. Alanda balık tutan vatandaşların yanı sıra kimileri de piknik yapmaya geldiğini söyledi.

“Maskeyi 2 yıldır takıyorum artık başkaları taksın”

Sahile gelen vatandaşlardan bir tanesi, “Ben maskeyi 2 yıldır takıyorum artık başkaları taksın ben takmayayım dedim. Balığa geldim. Maskem arabada da, çantamda da var. Normalde hep maskeliydim, kanser hastası olduğum için 2 yıldır takıyorum. Hem piknik hem balık bana terapi gibi oluyor” dedi.

“Bu sene ilk defa girdik"

Denize giren vatandaşlardan biri ise, “Geçen seneden beri girmiyoruz. Bu sene ilk defa girdik. Hafta sonu yasak da yok iyi oldu. Su biraz soğuk” diye konuştu.