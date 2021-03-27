Kısıtlama öncesi İstiklal Caddesi’nde insan seli

Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde kısıtlamasız cumartesi gününde adım kalacak yer kalmadı. Korona virüse rağmen adeta adım atılacak yerin kalmadığı caddede vatandaşlar tedbirlere aldırmadı.
Yağışlı havanın ardından güzel havayı fırsat bulan vatandaşlar, cadde boyunca adeta insan seli oluşturdu. Kalabalık nedeniyle caddede adeta adım atacak yer kalmadı.Kalabalık hakkında konuşan Murat Akdağ isimi esnaf, “Kaç gündür havalar soğuktu biliyorsunuz, malumunuz bugün havalar açtıktan sonra. Yarın da sokağa çıkma kısıtlaması var. Gördüğünüz gibi cadde insanları almıyor. Bunun için insanlar son dakikaya kadar bu anı değerlendirmek istiyor. Ama bu şekilde olmaması gerekiyor, insanların sosyal mesafesini koruyup tedbirli bir şekilde sokağa çıkması gerekiyor” dedi.