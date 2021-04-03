Kısıtlama unutuldu, Kumkapı Sahili doldu taştı

Korona virüs vakalarının artmasıyla beraber Cumartesi günü yeniden uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Fatih’te akıl almaz görüntüler ortaya çıktı. Kısıtlamaya rağmen çıkan vatandaşlar, nedeniyle eski günlerini aratmayan Kumkapı Sahili’nde oluşan kalabalık havadan görüntülendi.
Soruları cevapsız bıraktılarSahile gelenlerin kimi piknik yaparken, kimi dondurma yiyerek denizi izledi. Bazı vatandaşlar müzik açıp sahilde dans ederken, bazıları tüfekle balonlara ateş etti. Kısıtlama günü neden sokağa çıktıkları sorulan vatandaşlar, soruyu cevapsız bıraktılar. Sıcak havanın da etkisiyle eski günlerini aratmayan sahildeki kalabalık, havadan görüntülendi.